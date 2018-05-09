Сабаев Олег Вильевич
Общая информация
Руководитель управления здравоохранения г. Набережные Челны
Образование:
Окончил Ижевский государственный медицинский институт, педиатрический факультет (1992 г.), интернатуру Ижевского государственного медицинского института по специальности «оториноларингология» (1993 г.).
Трудовая деятельность:
1992 — 1993 гг. — врач-интерн, Республиканская детская клиническая больница г. Ижевск.
1993 — 2003 гг. — врач-оториноларинголог, заведующий оториноларингологическим отделением МУЗ «Городская больница № 6» г. Набережные Челны.
2004 — 2012 гг. — заведующий отделением — врач-оториноларинголог ГАУЗ «Городская больница № 5» г. Набережные Челны.
2012 — 2013 гг. — заместитель главного врача по хирургической помощи ГАУЗ «Городская больница № 5» г. Набережные Челны.
2013 — 2014 гг. — заведующий отделением — врач-оториноларинголог ГАУЗ «Городская больница № 5» г. Набережные Челны.
2014 — 2015 гг. — главный врач ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница».
С декабря 2015 г. — руководитель управления здравоохранения по городу Набережные Челны.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423805, РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, 23
- Телефон: +7(8552) 30-59-85
- Email: gorzdrav.chelny@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018