Список персон

Надршина Алсу Наилевна

Медицина
Надршина Алсу Наилевна

Общая информация

Директор ГАУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный»

Окончила ГИДУВ по специализации «клиническая лабораторная диагностика» (1993 г.), юридический факультет Казанского государственного университета (2004 г.).

С 1992 по 2012 гг. — работала на разных должностях в детской республиканской клинической больнице.

С апреля 2012 г. — директор ГАУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, г. Казань, пр-т. Ямашева, 88 А
  • Телефон: +7(843) 521-75-43
  • Email: mz.kazan_dr@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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