Мухамадеев Марат Фанисович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи»

Образование:

2003г. — Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело»

Трудовая деятельность:

С 2003 по 2004 гг. — медицинский брат Республиканской клинической психиатрической больницы, г. Казань.

С 2006 по 2008 гг. — врач-онколог онкологического отделения № 1 городского онкологического диспансера г. Набережные Челны.

С 2008 по 2010 гг. — заведующий онкологическим отделением № 1, врач-онколог городского онкологического диспансера г. Набережные Челны.

С 2011 по 2012 гг. — врач-онколог онкологического отделения ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» г. Набережные Челны.

С 2012 по 2015 гг. — главный врач Набережночелнинского филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» г. Набережные Челны.

С октября 2015 г. — главный врач ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи».

Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-онколог г. Набережные Челны, депутат городского совета III созыва г. Набережные Челны.

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