Мирзин Рустем Талегатович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» (2007 г.), интернатуру, по специальности «анестезиология-реаниматология» (2012 г.).
Трудовая деятельность:
2011 — 2012 г. — врач анестезиолог — реаниматолог ГАУЗ «Клиническая больница № 2», г. Казань.
2012 — 2013 гг. — врач анестезиолог-реаниматолог ООО «Клиника Инсайт», г. Казань.
2013 — 2016 гг. — главный врач ООО «Клиника Инсайт», г. Казань.
С июля 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423100, с. Черемшан, ул. Шешминская, 39
- Телефон: +7(84396) 2-53-30
- Email: Elena.Kandrova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018