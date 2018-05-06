Минвалеев Ильяс Ильдусович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница»
Родился в с. Балтачево Камско-Устьинского района. Окончил Государственный медицинский институт (1988 г.).
Трудовая деятельность:
1980 — 1981 гг. — разнорабочий совхоза «Красный маяк».
1988 — 1989 гг. — врач-интерн I инфекционной больницы г. Казани.
1989 — 1991 гг. — врач-инфекционист Камско-Устьинской ЦРБ.
1991 — 2001 гг. — врач-анестезиолог хирургического отделения Камско-Устьинской ЦРБ.
2001 — 2005 гг. — заместитель начальника отдела здравоохранения Камско-Устьинского района МЗ РТ.
2005 — 2009 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Камско-Устьинской ЦРБ.
С декабря 2009 г. — главный врач Камско-Устьинской ЦРБ.
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422820, пгт. Камское Устье, ул. Гагарина, 80
- Телефон: +7(84377) 2-19-83
- Email: Ilyas.Minvaleev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018