Минуллин Искандэр Кагапович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»
Образование:
Окончил лечебный факультет Казанской государственной медицинской академии (1979 г.).
Трудовая деятельность:
1979 — 1982 гг. — врач-дерматовенеролог в Городском кожно-венерологическом диспансере г. Казани.
1982 — 1988 гг. — старший лаборант кафедры дерматовенерологии ГИДУВа.
1988 — 1992 гг. — заведующий отделением стационара кожно-венерологического диспансера № 3 в Кировском районе.
1992 — 2007 гг. — главный врач специализированного медицинского учреждения «Дерматология» (с 2000 г. — Городской кожно-венерологический диспансер г. Казани).
С 2007 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер».
Заслуженный врач Российской Федерации.
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Главный специалист по дерматовенерологии и косметологии МЗ РТ. Главный специалист по дерматовенерологии и косметологии ПФО.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Толстого, 4
- Телефон: +7(843) 236-27-64
- Email: Iskander.Minullin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018