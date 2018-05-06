Список персон

Китаев Мансур Рафагатович

Медицина
Китаев Мансур Рафагатович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница»

Образование:

Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета (1998 г.).

Трудовая деятельность:

1998 — 1999 гг. — врач-интерн кафедры хирургических болезней с курсом онкологии КГМУ Росздрава.
1999 — 2001 гг. — ординатор кафедры хирургических болезней с курсом онкологии КГМУ Росздрава.
1999 -2011 гг. — хирург-онколог ГУЗ «РКОД МЗ РТ».
2001 — 2011 гг. — ассистент кафедры хирургических болезней с курсом онкологии КГМУ Росздрава.
2011- 2012 гг. — заместитель главного врача по хирургической помощи ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России г. Димитровграда.
2012 — 2013 гг. — заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ».
С октября по декабрь 2013 гг. — и. о. главного врача ГАУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ».

С декабря 2013 г. — главный врач ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422650, пгт. Рыбная Слобода, ул. Сосновая, 6
  • Телефон: +7(84361) 2-21-62
  • Email: Mansur.Kitaev@tatar.ru

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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