Китаев Мансур Рафагатович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница»
Образование:
Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета (1998 г.).
Трудовая деятельность:
1998 — 1999 гг. — врач-интерн кафедры хирургических болезней с курсом онкологии КГМУ Росздрава.
1999 — 2001 гг. — ординатор кафедры хирургических болезней с курсом онкологии КГМУ Росздрава.
1999 -2011 гг. — хирург-онколог ГУЗ «РКОД МЗ РТ».
2001 — 2011 гг. — ассистент кафедры хирургических болезней с курсом онкологии КГМУ Росздрава.
2011- 2012 гг. — заместитель главного врача по хирургической помощи ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России г. Димитровграда.
2012 — 2013 гг. — заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ».
С октября по декабрь 2013 гг. — и. о. главного врача ГАУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ».
С декабря 2013 г. — главный врач ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422650, пгт. Рыбная Слобода, ул. Сосновая, 6
- Телефон: +7(84361) 2-21-62
- Email: Mansur.Kitaev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018