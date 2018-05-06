Ибрагимов Марат Фаязович

Общая информация

Главный врач лечебно-профилактического учреждения профсоюзов санатория «Бакирово», депутат Лениногорского районного Совета

Образование:

Окончил Казанский медицинский университет (1997 г.), Казанский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации (2004 г.), Казанский медицинский университет, проф. переподготовка(2009 г.), программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хоз-ва РФ «менеджмент в здравоохранении», высшая квалификационная категория по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».

Трудовая деятельность:

1997 — 1998 гг. — клиническая интернатура Казанского медицинского университета.

1998 — 2000 гг. — клиническая ординатура Казанской государственной медицинской академии по специальности «нервные болезни» и работа по совместительству врачом-неврологом в РКВЦ МЗ РТ.

2000 — 2001 гг. — зав. терапевтическим отделением, Татарское объединение санаторно-курортных учреждений профсоюзов «Татарстанкурорт» — санаторий «Васильевский».

2001 — 2002 гг. — врач-невропатолог, Татарское объединение санаторно-курортных учреждений профсоюзов «Татарстанкурорт» — санаторий «Ливадия».

2002 — 2003 гг. — заместитель главного врача по реабилитационному отделению, объединение «Татарстанкурорт» — санаторий «Ливадия».

2003 — 2005 гг. — врач-невролог и работа по организации платных медицинских услуг, Республиканская клиническая больница восстановительного лечения.

2005 — 2007 гг. — зам. главного врача, Республиканская клиническая больница восстановительного лечения.

2007 — 2014 гг. — зам. главного врача по медико-социальной реабилитации, Республиканская клиническая больница восстановительного лечения.

В 2014 г. — главный врач (директор), ООО «Газпром трансгаз Казань», санаторий-профилакторий «Газовик».

С 2014 г. — главный врач, лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Бакирово».

Кандидат медицинских наук.

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