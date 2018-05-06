Ибрагимов Марат Фаязович
Общая информация
Главный врач лечебно-профилактического учреждения профсоюзов санатория «Бакирово», депутат Лениногорского районного Совета
Образование:
Окончил Казанский медицинский университет (1997 г.), Казанский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации (2004 г.), Казанский медицинский университет, проф. переподготовка(2009 г.), программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хоз-ва РФ «менеджмент в здравоохранении», высшая квалификационная категория по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».
Трудовая деятельность:
1997 — 1998 гг. — клиническая интернатура Казанского медицинского университета.
1998 — 2000 гг. — клиническая ординатура Казанской государственной медицинской академии по специальности «нервные болезни» и работа по совместительству врачом-неврологом в РКВЦ МЗ РТ.
2000 — 2001 гг. — зав. терапевтическим отделением, Татарское объединение санаторно-курортных учреждений профсоюзов «Татарстанкурорт» — санаторий «Васильевский».
2001 — 2002 гг. — врач-невропатолог, Татарское объединение санаторно-курортных учреждений профсоюзов «Татарстанкурорт» — санаторий «Ливадия».
2002 — 2003 гг. — заместитель главного врача по реабилитационному отделению, объединение «Татарстанкурорт» — санаторий «Ливадия».
2003 — 2005 гг. — врач-невролог и работа по организации платных медицинских услуг, Республиканская клиническая больница восстановительного лечения.
2005 — 2007 гг. — зам. главного врача, Республиканская клиническая больница восстановительного лечения.
2007 — 2014 гг. — зам. главного врача по медико-социальной реабилитации, Республиканская клиническая больница восстановительного лечения.
В 2014 г. — главный врач (директор), ООО «Газпром трансгаз Казань», санаторий-профилакторий «Газовик».
С 2014 г. — главный врач, лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Бакирово».
Кандидат медицинских наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423299, РТ, Лениногорский район, с. Бакирово, санаторий "Бакирово"
- Телефон: +7(85595) 6-41-34
Дата последнего обновления: 06.05.2018