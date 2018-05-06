Зиатдинов Рамиль Равилевич
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница»
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (2006 г.), интернатуру по специальности «хирургия» (2007 г.).
Трудовую деятельность начал в 2009 году в ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» врачом-хирургом поликлиники.
С 2013 г. — заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ».
С сентября 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422700, РТ, Высокогорский район, пос.ж.д.ст. Высокая Гора, ул. Зеленая, 3
- Телефон: +7(84365) 2-33-58
- Email: mz.vgora_crb@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018