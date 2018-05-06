Зиганшин Фарит Галимзянович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. академика В.М.Бехтерева МЗ РТ»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1979 г.).
Трудовая деятельность:
1979 — 1980 гг. — интернатура по хирургии на базе первого хирургического отделения РКБ.
1980 — 1986 гг. — врач-хирург Мамадышского ЦРБ.
1986 — 1989 гг. — заведующий хирургическим отделением Мамадышского ЦРБ.
1989 — 2000 гг. — заведующий хирургическим отделением МСЧ НГДУ «Прикамнефть» г. Елабуга.
2000 — 2004 гг. — главный врач МСЧ НГДУ «Прикамнефть» (МСЧ ОАО «Татнефть») г. Елабуга.
2004 — 2006 гг. — начальник управления здравоохранения Альметьевского района и г. Альметьевск министерства здравоохранения РТ.
2006 — 2010 гг. — заместитель руководителя исполкома Альметьевского муниципального района по здравоохранению и социальной защите.
С июня 2010 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. академика В.М.Бехтерева министерства здравоохранения Республики Татарстан».
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Врач-хирург высшей категории.
Капитан медицинской службы запаса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 49
- Телефон: +7(843) 273-08-16
- Email: mz.rkpbb@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018