Список персон

Гатауллин Марат Ринатович

Медицина
Гатауллин Марат Ринатович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет, педиатрический факультет (2003 г.).

Трудовая деятельность:

2000 — 2003 гг. — медбрат станции скорой медицинской помощи г. Казани.
2003 — 2005 гг. — врач-ординатор клинической ординатуры по специальности «терапия» Казанского государственного медицинского университета.
2003 — 2006 гг. — врач скорой помощи станции скорой медицинской помощи г. Казани.
2005 — 2006 гг. — врач-анестезиолог-реаниматолог муниципального учреждения здравоохранения «Кардиологический диспансер».
2006 — 2008 гг. — главный врач Камско-Полянской городской больницы Нижнекамского района РТ.
2008 — 2011 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения исполнительного комитета города Казани.
2012 — 2014 г. — заместитель руководителя управления здравоохранения по городу Казани министерства здравоохранения РТ.
С 10 января по 16 ноября 2014 гг. — и.о. главного врача ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова».

С ноября 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф. Агафонова».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420110, г. Казань, просп. Победы, 83
  • Телефон: +7(843) 267-80-00
  • Email: rkib.mz@tatar.ru

Дата последнего обновления: 08.08.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам