Гатауллин Марат Ринатович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет, педиатрический факультет (2003 г.).

Трудовая деятельность:

2000 — 2003 гг. — медбрат станции скорой медицинской помощи г. Казани.

2003 — 2005 гг. — врач-ординатор клинической ординатуры по специальности «терапия» Казанского государственного медицинского университета.

2003 — 2006 гг. — врач скорой помощи станции скорой медицинской помощи г. Казани.

2005 — 2006 гг. — врач-анестезиолог-реаниматолог муниципального учреждения здравоохранения «Кардиологический диспансер».

2006 — 2008 гг. — главный врач Камско-Полянской городской больницы Нижнекамского района РТ.

2008 — 2011 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения исполнительного комитета города Казани.

2012 — 2014 г. — заместитель руководителя управления здравоохранения по городу Казани министерства здравоохранения РТ.

С 10 января по 16 ноября 2014 гг. — и.о. главного врача ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова».



С ноября 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф. Агафонова».

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