Галиуллин Нияз Ильясович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский институт, лечебный факультет (1988 г.).
Трудовая деятельность:
1988 — 1989 гг. — врач-интерн гематологического отделения РКБ.
1989 — 1991 гг. — врач-терапевт базового санатория «Казанский».
1991 — 1992 гг. — врач-невропатолог клиники нервных болезней Казанской государственной медицинской академии.
1992 -1994 гг. — клиническая ординатура по специальности «нервные болезни».
1994 -1995 гг. — врача-невропатолог в клинике нервных болезней Республиканского медицинского клинического объединения.
1995 — 1998 гг. — директор Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ.
1998 — 2005 гг. — первый заместитель министра здравоохранения РТ.
2005 — 2009 гг. — генеральный директор ГУП «Таттехмедфарм».
С 2009 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Республики Татарстан».
Кандидат медицинских наук.
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Награжден знаком «Отличник здравоохранения РТ» (2001 г.).
Лауреат Государственной премии РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 65
- Телефон: +7(843) 272-79-19
- Email: centre_spid@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018