Вафин Рафис Салихзянович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «стоматология» (1997 г.), интернатуру по специальности «стоматология» (1998 г.). Проходил повышение квалификации в КГМА по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «стоматология хирургическая» (2015 — 2016 гг.).

Трудовая деятельность:

С 1998 по 2006 г. — врач стоматолог-хирург в Новошешминской ЦРБ.

С 2006 по 2017 гг. — заведующий поликлиникой, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Новошешминской ЦРБ.

С февраля 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница».

Награжден почетной грамотой министерства здравоохранения Республики Татарстан, благодарственным письмом Государственного Совета Республики Татарстан.

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