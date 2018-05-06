Список персон

Бахматова Оксана Алексеевна

Медицина
Бахматова Оксана Алексеевна

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница»

Образование:

Окончила лечебный факультет Ижевской государственной медицинской академии (2001 г.), интернатуру в г. Набережные Челны по специальности «Акушерство и гинекология» (2002 г.).

Трудовая деятельность:

2002 — 2006 гг. — врач акушер-гинеколог Менделеевской центральной районной больницы.
2006 — 2013 гг. — врачом общей практики в терапевтическом отделении поликлиники Менделеевской центральной районной больницы.
2013 — 2017 гг. — заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Менделеевской центральной районной больницы.

С августа 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Северная, 7
  • Телефон: +7(85549) 2-17-60
  • Email: Oksana.Bahmatova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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