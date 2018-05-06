Бахматова Оксана Алексеевна
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница»
Образование:
Окончила лечебный факультет Ижевской государственной медицинской академии (2001 г.), интернатуру в г. Набережные Челны по специальности «Акушерство и гинекология» (2002 г.).
Трудовая деятельность:
2002 — 2006 гг. — врач акушер-гинеколог Менделеевской центральной районной больницы.
2006 — 2013 гг. — врачом общей практики в терапевтическом отделении поликлиники Менделеевской центральной районной больницы.
2013 — 2017 гг. — заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Менделеевской центральной районной больницы.
С августа 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Северная, 7
- Телефон: +7(85549) 2-17-60
- Email: Oksana.Bahmatova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018