Список персон

Гарифуллин Линар Рустамович

Финансы, Страховые компании
Гарифуллин Линар Рустамович Фото: http://акбарсмед.рф

Общая информация

Родился 24 Июня 1975 в г.Альметьевск.

Образование:

1998 год — Альметьевский нефтяной институт

2001 год — Казанский финансово-экономический институт.

Трудовая деятельность:

1998-1999 гг. — помощник бурильщика АУПНП и КРС.
1999-2001 гг. — помощник начальника ГУП «Татнефтепромхим».
2001-2004 гг. — ведущий специалист по страхованию, заместитель начальника управления — начальник отдела страхования и перестрахования, заместитель директора Казанского филиала ЗАО «Страховая компания „Чулпан“.
С сентября 2004 года — генеральный директор ООО „Страховая компания “Ак Барс-Мед», г. Казань.
С августа 2006 года — генеральный директор ООО «Ак Барс страхование», г. Казань.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Меридианная,1
  • Телефон: (843) 524-96-00
  • Email: office@abstr.ru
  • Сайт: www.abstr.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам