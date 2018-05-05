Хайруллин Ирек Акрамович

Общая информация

Родился в г. Альметьевск Республики Татарстан.

Образование:

1976 г. — Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова (1976 г.).

Трудовая деятельность:

1976 по 1979 гг. — мастер на машиностроительном предприятии, г. Северодвинск.

1979 по 1980 гг. — слесарь, инженер ЦБПО по ЭПУ ПО «Татнефть», г. Альметьевск.

1980 по 1989 гг. — старший инженер, заместитель начальника, начальник цеха в НГДУ «Ямашнефть».

1989 по 1990 гг. — заместитель начальника производственного отдела ПО «Татнефть».

1990 по 1999 гг. — первый заместитель генерального директора ЗАО «ТАТЕХ».

С1999 г. — генеральный директор ЗАО «ТАТЕХ».

Депутат Альметьевского объединенного Совета по Сулеймановскому избирательному округу.

Награжден почетной грамотой министерства топлива и энергетики Российской Федерации.

Почетный нефтяник ОАО «Татнефть», Почетный нефтяник министерства топлива и энергетики РФ, Заслуженный нефтяник РТ, Менеджер года — 2002, Лидер Российской экономики, Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение в крупных промышленных масштабах энергоресурсосберегающих технологий на нефтяных промыслах», Лауреат премии им. И.М.Губкина.

Дата последнего обновления: