Ливада Анатолий Николаевич
Общая информация
Родился 21 Апреля 1953 в г.Поронайск Сахалинской области
Образование:
1982 год — Казанский филиал Московского энергетического института
Трудовая деятельность:
1972 год — электрослесарь на шахте «Бошняково» комбината «Сахалинуголь» Сахалинской области п.Бошняково.
1972 — 1974 гг. — служба в рядах Советской армии.
1974 — 1975 гг. — диспетчер на Алатырском заводе «Электроприбор» (г. Алатырь Чувашская АССР).
1975 — 1995 гг. — мастер, старший инженер ПДО Казанского химического завода.
С сентября 1995 года — генеральный директор группы компаний «ФОН».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Чистопольская, 83
- Телефон: (843) 527-73-84
- Email: fon@bancorp.ru
- Сайт: www.fonltd.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018