Дорогов Алексей Николаевич
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
2002 г. — Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «экономика и управление предприятием».
Трудовая деятельность:
2002 по 2005 гг. — территориальный менеджер по продажам ООО «Жиллет Группа».
2005 по 2007 гг. — региональный менеджер по продажам ЗАО «Шварцкопф и Хенкель».
2006 по 2008 гг. — начальник отдела финансовых операций Казанского филиала ОАО «АК БАРС» БАНК.
2007 по 2008 гг. — менеджер по развитию продуктовых категорий в торговых каналах ООО «Нестле Россия».
С 2008 г. — директор по продажам ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».
С августа 2008 г. — генеральный директор ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, г. Казань, ул. Меридианная, 1А
- Телефон: +7(843) 518-66-77
- Email: info@akbars-capital.ru
Дата последнего обновления: 02.06.2018