Дорогов Алексей Николаевич

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

2002 г. — Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «экономика и управление предприятием».

Трудовая деятельность:

2002 по 2005 гг. — территориальный менеджер по продажам ООО «Жиллет Группа».

2005 по 2007 гг. — региональный менеджер по продажам ЗАО «Шварцкопф и Хенкель».

2006 по 2008 гг. — начальник отдела финансовых операций Казанского филиала ОАО «АК БАРС» БАНК.

2007 по 2008 гг. — менеджер по развитию продуктовых категорий в торговых каналах ООО «Нестле Россия».

С 2008 г. — директор по продажам ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

С августа 2008 г. — генеральный директор ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

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