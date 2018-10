Фахрутдинов Булат Альбертович

Общая информация

Родиля 25 марта 1981 года в Казани.

Образование:



Лондонский университет LSE (The London SCHOOL of ECONOMICS and POLITICAL SCIENCE), менеджмент



Трудовая деятельность:



2004-2005 гг. — первый заместитель генерального директора, ЗАО «Казанский ювелирный завод»

2005-2006 гг. — советник председателя правления банка, ОАО Акционерный коммерческий Банк «Ак Барс»

2006-2007 гг. — заместитель генерального директора по экономическим вопросам

2007-2009 гг. — директор по экономическим вопросам

2009-2009 гг. — исполнительный директор, ЗАО «Кулонстрой»

2009-2010 — финансовый директор, ООО «Агроцентр»

2010-2011 гг. — исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

2011-2015 гг.- главный советник управления по работе с территориями Президента Республики Татарстан, Аппарат Президента Республики Татарстан

С 2015 года — исполнительный директор ЗАО «Кулонстрой»

Дата последнего обновления: