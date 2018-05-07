Список персон

Зиганшин Равиль Хабибулович

Строительство, Строительные компании
Зиганшин Равиль Хабибулович Фото: www.gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родился 7 апреля 1965 года в Казани.

Образование:

1985 год — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КИСИ) (специальность «инженер-строитель» )

Трудовая деятельность:

1985 — 1986 гг. — инженер в казанском тресте «Казтранстрой».

1986 — 1987 гг. — участковый механик СМУ-8 Треста №2.
1987 — 1989 гг. — прораб в хозрасчетном ремонтном управлении малой механизации Треста №2.
1991 — 1994 гг. — директор малого предприятия «Тан».
1994 — 1998 гг. — директор ТОО «Лаек».
1998 — 2005 гг. — директор департамента ЗАО «Татгазинвест».
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва по республиканскому округу.
C 2005 года — генеральный директор ООО «Производственно-строительное объединение „Казань“.
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.

С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Толстого, 14 а
  • Телефон: (843) 221-52-52
  • Email: pso@pso-kzn.ru
  • Сайт: www.pso-kazan.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам