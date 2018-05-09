Хуснутдинов Эмиль Наильевич
Общая информация
Родился 14 декабря 1966 года в Казани.
Образование:
1992 год — Казанский государственный Униветситет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «преподаватель истории» )
Трудовая деятельность:
1984 — 1985 гг. — токарь Казанского оптико-механического завода.
1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1987 — 1992 гг. — Казанский государственный университет.
1992 — 1994 гг. — заместитель директора по строительству ТОО «Драккар».
1994 — 2003 гг. — заместитель директора по строительству ТОО «Тайк».
2004 — 2006 гг. — генеральный директор ООО «Строй группа „Тайк“.
2006 — 2008 гг. – первый заместитель руководителя Исполнительного комитета г.Казани.
2008 — 2010 гг. – первый заместитель руководителя Исполнительного комитета г.Казани.
С января 2011 г. – генеральный директор ООО „Группа компаний “ЖИК города Казани».
С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы, председатель постоянной комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Г. Тукая, д. 105
- Телефон: (843) 278-27-57
- Email: mail@gic-group.ru
- Сайт: www.gic-group.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018