Хуснутдинов Эмиль Наильевич

Общая информация

Родился 14 декабря 1966 года в Казани.

Образование:



1992 год — Казанский государственный Униветситет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «преподаватель истории» )

Трудовая деятельность:



1984 — 1985 гг. — токарь Казанского оптико-механического завода.

1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1987 — 1992 гг. — Казанский государственный университет.

1992 — 1994 гг. — заместитель директора по строительству ТОО «Драккар».

1994 — 2003 гг. — заместитель директора по строительству ТОО «Тайк».

2004 — 2006 гг. — генеральный директор ООО «Строй группа „Тайк“.

2006 — 2008 гг. – первый заместитель руководителя Исполнительного комитета г.Казани.

2008 — 2010 гг. – первый заместитель руководителя Исполнительного комитета г.Казани.

С января 2011 г. – генеральный директор ООО „Группа компаний “ЖИК города Казани».

С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы, председатель постоянной комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

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