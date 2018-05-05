Муратова Гюзель Ринатовна
Общая информация
Родилась 3 марта 1973 года в Казани.
Образование:
1995 год — Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина ( специальность «русский язык и литература» )
2005 год — Академия управления «ТИСБИ» (специальность «юриспруденция» ).
Трудовая деятельность:
1995 — 2008 гг. — ведущий юрисконсульт Казанского филиала АКБ «Ак Барс».
2008 — 2014 гг. — начальник юридического отдела филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Казани.
С октября 2014 по декабрь 2014 гг. — советник ЗАО «Автоградбанк», г. Набережные Челны.
2014 — 2015 гг. — заместитель Председателя Правления АО «Автоградбанк», г. Набережные Челны.
С октября 2015 г. — временно исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Автоградбанк».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
- Телефон: (8552) 32-50-00
- Email: agbank@avtogradbank.ru
- Сайт: www.avtogradbank.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018