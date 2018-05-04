Поливин Александр Васильевич
Общая информация
Родился 2 сентября 1957 года в c. Вехний Секинесь Мамадышского района ТАССР.
Образование:
1979 год — архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института
Трудовая деятельность:
1979 — 1994 гг. — служба офицером в Советской Армии.
1994 — 2002 гг. — начальник ЖЭУ-47 ОАО «Жилбытсервис» Советского района г. Казани.
2002 — 2006 гг. — начальник МУП «Райжилуправление Советского района», г. Казань.
2006 — 2008 гг. — директор ООО «УК Райжилуправление Советского района», г. Казань.
2008-2015 гг. — ТСЖ «Азино-2», председатель правления;
С 2010 г. — депутат Казанской городской Думы.
с 2016 г. — ООО «УК РЖУ Советского района», директор
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.); медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012 г.); медалью «ХХVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г.Казани» (2015 г.); медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта в г.Казани» (2015); .); медаль «За доблестный труд» (2017)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140, г.Казань, ул. Проспект Победы, 114
- Телефон: (843) 262-93-68
- Email: ukrgusov@mail.ru
- Сайт: www.uk-azino2.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018