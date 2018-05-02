Колесова Анастасия Николаевна
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель правления АО «Татсоцбанк»
Родилась 19 сентября 1984 года в Казани.
Образование:
2006 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «банковское дело» )
Трудовая деятельность:
2005 — 2007 гг. — инженер по организации труда и заработной плате завода «Элекон», начальник аналитической группы, заместитель гендиректора по экономике, реформированию и фондовому рынку.
2007 — 2010 гг. — генеральный директор ОАО «Завод Элекон».
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва, член комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию и аграрным вопросам.
С июля 2010 г. — президент ЗАО «Банк социального развития Татарстана „Татсоцбанк“.
С августа 2010 г. — председатель правления АО „Татсоцбанк“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Чернышевского, д. 18/23
- Телефон: (843) 299-11-11
- Email: tsb@tatsotsbank.ru
- Сайт: www.tatsotsbank.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018