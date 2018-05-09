Анисимов Леонид Витальевич
Общая информация
Родился 3 февраля 1964 в Казани.
Образование:
1987 год — Казанский авиационный институт ( специальность «инженер-электромеханик «электрооборудование летательных аппаратов»)
2004 год — Казанская государственная архитектурно-строительная академия ( специальность «экономика и управление в строительстве»)
2010 год — Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при правительстве РФ ( специальность «мастер делового администрирования МВА»)
Трудовая деятельность:
1989 — 1990 гг. — инженер-конструктор филиала №1 Московского вертолетного завода.
1990 — 1993 гг. — председатель кооператива «Капитель» Строительно-монтажного управления Вахитовского РИК.
1993 — 1996 гг. — директор по строительству ТОО фирмы «Тапракс».
1996 — 1998 гг. — коммерческий директор ООО «Оллевит».
с 1998 года — генеральный директор ООО «Грань».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Родины, 20б
- Телефон: (843) 267-90-30
- Email: reception@gran-kazan.ru
- Сайт: www.gran-kazan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018