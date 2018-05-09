Список персон

Анисимов Леонид Витальевич

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Родился 3 февраля 1964 в Казани.

Образование:

1987 год — Казанский авиационный институт ( специальность «инженер-электромеханик «электрооборудование летательных аппаратов»)

2004 год — Казанская государственная архитектурно-строительная академия ( специальность «экономика и управление в строительстве»)

2010 год — Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при правительстве РФ ( специальность «мастер делового администрирования МВА»)

Трудовая деятельность:

1989 — 1990 гг. — инженер-конструктор филиала №1 Московского вертолетного завода.
1990 — 1993 гг. — председатель кооператива «Капитель» Строительно-монтажного управления Вахитовского РИК.
1993 — 1996 гг. — директор по строительству ТОО фирмы «Тапракс».
1996 — 1998 гг. — коммерческий директор ООО «Оллевит».
с 1998 года — генеральный директор ООО «Грань».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Родины, 20б
  • Телефон: (843) 267-90-30
  • Email: reception@gran-kazan.ru
  • Сайт: www.gran-kazan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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