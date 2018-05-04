Гиниятов Нияз Вазихович

Общая информация

Генеральный директор ООО УК «ЖКХ «Дербышки»



Родился 14 ноября 1972 года в совхозе «Ныртинский» Кукморского района ТАССР.

Образование:

1994 год — Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Трудовая деятельность:



В 1995 – 1997 гг. – мастер по эксплуатации зданий и сооружений ОАО «Жилбытсервис».

В 1997 – 1998 гг. – заместитель главного инженера по охране труда и технике безопасности ОАО «Жилбытсервис».

В 1998 – 2002 гг. — начальник ЖЭУ-32.

В 2003 – 2006 гг. – директор ООО «Танкодром-32».

В 2006 – 2007 гг. – директор ООО «ЖК «Танкодром».

С ноября 2007 г. – генеральный директор ООО «УК „ЖКХ “Дербышки».

С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы.

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