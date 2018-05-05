Ашурков Иван Андреевич
Общая информация
Родился 21 мая 1947 года в г. Дмитриеве Курской облсти.
Образование:
1972 год — Московская духовная семинария
1976 год — Московская духовная академия со степенью кандидата богословия
Трудовая деятельность:
В 1973 — 1977 гг. — послушник в братстве Троице-Сергиевой лавры, в декабре 1973 г. пострижен в монашество.
В 1977 — 1982 гг. — послушник Русской духовной миссии в Иерусалиме.
В 1982 — 1984 гг. — пребывал в братстве Троице-Сергиевой лавры.
В 1984 — 1987 гг. — нес послушание секретаря экзархата Центральной и Южной Америки.
В 1987 — 1989 гг. — нес послушание в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата.
В 1989 — 1993 гг. — экзарх Патриарха Московского при Патриархе Александрийском и всей Африки.
В 1993 — 1999 гг. — заместитель председателя ОВЦС МП.
В 1999 — 2000 гг. — представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока.
В 2003 — 2012 гг. предстоятель Ставропольской и Владикавказской кафедр.
В 2010 — 2011 гг. — ректор Владикавказского духовного училища.
В 2011 — 2012 гг. — предстоятель Челябинской и Златоустовской кафедр.
В 2012 г. — глава новообразованной Челябинской митрополии и временный управляющий Троицкой епархией.
В 2012 г. — 2014 гг. — временный управляющий Троицкой епархией.
В 2014 — 2015 гг. — глава Симбирской митрополии, Преосвященный Симбирский и Новоспасский.
С июля 2015 г. — глава Татарстанской митрополии, Преосвященный Казанский и Татарстанский.
С октября 2015 г. — ректор Казанской православной духовной семинарии.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Республика Татарстан, Казань, ул. Карла Маркса, 9/15
- Телефон: (843) 292-02-13
- Email: eparhia-tatarstan@mail.ru
- Сайт: www.kazan-mitropolia.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018