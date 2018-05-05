Ашурков Иван Андреевич

Общая информация

Родился 21 мая 1947 года в г. Дмитриеве Курской облсти.

Образование:

1972 год — Московская духовная семинария

1976 год — Московская духовная академия со степенью кандидата богословия

Трудовая деятельность:





В 1973 — 1977 гг. — послушник в братстве Троице-Сергиевой лавры, в декабре 1973 г. пострижен в монашество.

В 1977 — 1982 гг. — послушник Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В 1982 — 1984 гг. — пребывал в братстве Троице-Сергиевой лавры.

В 1984 — 1987 гг. — нес послушание секретаря экзархата Центральной и Южной Америки.

В 1987 — 1989 гг. — нес послушание в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата.

В 1989 — 1993 гг. — экзарх Патриарха Московского при Патриархе Александрийском и всей Африки.

В 1993 — 1999 гг. — заместитель председателя ОВЦС МП.

В 1999 — 2000 гг. — представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока.

В 2003 — 2012 гг. предстоятель Ставропольской и Владикавказской кафедр.

В 2010 — 2011 гг. — ректор Владикавказского духовного училища.

В 2011 — 2012 гг. — предстоятель Челябинской и Златоустовской кафедр.

В 2012 г. — глава новообразованной Челябинской митрополии и временный управляющий Троицкой епархией.

В 2012 г. — 2014 гг. — временный управляющий Троицкой епархией.

В 2014 — 2015 гг. — глава Симбирской митрополии, Преосвященный Симбирский и Новоспасский.

С июля 2015 г. — глава Татарстанской митрополии, Преосвященный Казанский и Татарстанский.

С октября 2015 г. — ректор Казанской православной духовной семинарии.

Дата последнего обновления: