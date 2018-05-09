Список персон

Беляков Андрей Евгеньевич

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Родился 11 сентября 1970 года в Казани

Образование:

1989 год — Казанский химико-технологический техникум ( специальность «техник-технолог»)

Трудовая деятельность:

комитет ДОСААФ «Оргсинтез»

РСУ-механизации ПСО «Казжилгражданстрой»

ТОО «Авенис»

с 1998 года генеральный директор и основатель ООО «Бриз».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Богатырева, д.5
  • Телефон: (843) 2-377-222
  • Email: breez_k﻿@﻿rambler.ru
  • Сайт: www.briz-kazan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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