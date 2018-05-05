Самигуллин Камиль Искандерович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 22 марта 1985 года в поселке Красногорском Звениговского района Марийской АССР.

Образование:

2003 год — Северо-Кавказский исламский университет (Махачкала).

2004 — 2007 годы — медресе (Стамбул)

2008 — 2013 годы — шариатский факультет Российского исламского института.

Трудовая деятельности:

В 2007 — 2008 гг. — имам в поселке городского типа Новоаганске Нижевартовского района Тюменской области.

В 2008 году был избран имамом мечети «Тынычлык» (г.Казань).

В 2011 году возглавил издательский отдел ДУМ РТ. Работал заместителем муфтия по научной работе, являлся членом президиума ДУМ РТ, членом совета улемов ДУМ РТ, советником главного казыя РТ, руководителем экспертного совета ДУМ РТ.

С 6 марта 2013 года — исполняющий обязанности муфтия РТ.

С 17 апреля 2013 года — председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана.

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