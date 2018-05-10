Список персон

Исмагилов Ильгам Фатхирахманович

Общественные организации

Общая информация

Родился 16 мая 1980 года в деревне Исаково Буинского района Татарской АССР.

Образование:

2002 год- Чувашский Государственный Университет (специальность юриспруденция)

Трудовая деятельность:

2002 — 2003 г.г. ООО «Бишбалта» — начальник РЭУ;

2003 г. МУП «ЖКУ Кировского района» города Казани – юрисконсульт;

2005 г. ММРО — Приход мечети «Сулейман» Казанского мухтасибата ДУМ РТ — юрист;

2007 — 2009 г.г. Фонд «Идель-Хадж» — ведущий специалист управления благотворительности;

2008 г. ООО «Медиа-группа «Ислам-info» — Начальник юридического отдела.

С 2013 г. руководитель правозащитного центра ДУМ РТ.

С 2007 г. Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» — Президент, Председатель Правления Фонда.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, Казань, Серова, 4а
  • Телефон: (843) 223-03-59
  • Email: ilgam-i@yandex.ru
  • Сайт: http://yardem.islamtat.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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