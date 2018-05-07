Список персон

Хашимова Нурия Миннахматовна

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Общая информация

Родилась 11 ноября 1978 года в селе Кугарчино Рыбно-Слободского района ТАССР.

Образование:

1999 год — финансово-экономический институт ( специальность «финансы и кредит» )

Трудовая деятельность:

В 2001 г. — главный специалист Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан.
В 2001 — 2003 гг. — главный бухгалтер Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан.
С 2003г. — исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, Кремль, здание вневедомственной охраны
  • Телефон: (843) 292-51-76
  • Email: fprk_kreml@mail.ru
  • Сайт: http://fprk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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