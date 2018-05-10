Гирфанов Ильнар Исрафилович

Общая информация

Родился 13 июля 1988 года в селе Нижняя Каменка Черемшанского района Республики Татарстан.

Образование:

2011 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «юриспруденция» )

Трудовая деятельность:



В 2011 — 2012 гг. – исполнительный директор Юридического Агентства «Аргумент».

С марта 2012 г. — руководитель правового департамента Научно-исследовательского центра «АБАДА».

С 2014 г. — председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Общественная деятельность:

С 2012 г. — член правления Общероссийскогообщественного движения «Корпус „За чистые выборы“, координатор Корпуса наблюдателей „За чистые выборы“ в Республике Татарстан.

В 2013 — 2014 гг. — председатель совета молодых юристов при Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России

С 2016 г. – председатель комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по правовым вопросам, общественному контролю и бщественной экспертизе.

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