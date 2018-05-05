Список персон

Токарев Виктор Степанович

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Родился 2 января 1949 года в пос. Ильинский Северского района Краснодарского края.

Образование:

1975 год — Казанский инженерно-строительный институт ( специальность «архитектура»)

Трудовая деятельность:

1976 – 1986 гг. — районный архитектор, начальник отдела планировки и застройки города в Главном архитектурно-планировочном управлении.
1986 – 1996 гг. – начальник отдела планировки городов в Государственном комитете Татарской АССР по делам строительства, заместитель председателя ГОССтроя, заместитель председателя, директор республиканского градостроительного центра
с 1996 года — директор ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых».
с 2004 года — генеральный директор ЗАО «АС-Ком».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Ульянова-Ленина, 67/2
  • Телефон: (843) 236-12-13
  • Email: as-com@mail.ru
  • Сайт: www.as-kom.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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