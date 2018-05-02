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Ганибаев Рифат Шагитович

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Ганибаев Рифат Шагитович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов — Общества инвалидов РТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Образование:

1982 год — Казанский государственный университет ( специальность «радиофизика и электроника» )

1996 год — Челябинский государственный университет (специальность «юриспруденция» )

Трудовая деятельность:

В 1982 — 1994 гг. — инженер, начльник отдела снабжения Казанского НИИ радиоэлектроники.
В 1994 — 1995 гг. — заместитель начальника управления социальной защиты администрации г. Казани.
В 1995 — 1996 гг. — заместитель председателя ТРО ВОИ.
С мая 1996 г. — председатель ТРО ВОИ.
В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 103
  • Телефон: (843) 563-31-54
  • Email: tatvoi@mail.ru
  • Сайт: www.tatvoi.ru

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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