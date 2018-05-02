Ганибаев Рифат Шагитович
Общая информация
Председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов — Общества инвалидов РТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Образование:
1982 год — Казанский государственный университет ( специальность «радиофизика и электроника» )
1996 год — Челябинский государственный университет (специальность «юриспруденция» )
Трудовая деятельность:
В 1982 — 1994 гг. — инженер, начльник отдела снабжения Казанского НИИ радиоэлектроники.
В 1994 — 1995 гг. — заместитель начальника управления социальной защиты администрации г. Казани.
В 1995 — 1996 гг. — заместитель председателя ТРО ВОИ.
С мая 1996 г. — председатель ТРО ВОИ.
В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 103
- Телефон: (843) 563-31-54
- Email: tatvoi@mail.ru
- Сайт: www.tatvoi.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018