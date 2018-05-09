Никифоров Ильдар Афанасьевич
Общая информация
Родился 16 Марта 1959 в г.Казань.
Образование:
1982 год — Казанский химико-технологический институт им. Кирова (специальность «химия и технология органических соединений азота»)
2004 год — Академия ТИСБИ
Трудовая деятельность:
1982 — 1990 — работал секретарем РК ВЛКСМ, инструктором орготдела Московского РК КПСС г. Казани.
1990 — 1992 — генеральный директор Фонда Академии творчества СССР.
1992 — 1994 — директор малого предприятия.
1994 — 1995 — вице-президент АОЗТ ИК «ТатИнК».
1995 — 1998 — генеральный директор Таттрастовой компании.
1998 — 2001 — генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда «АК БАРС».
2001 — 2002 — заместитель генерального директора ОАО «Национальная холдинговая компания».
2002 — 2003 — генеральный директор ОАО «Казанский хлебозавод №4».
2003 — 2005 — генеральный директор ОАО «Татхлеб».
2005 — председатель совета директоров ОАО «Объединенная хлебная компания».
С 1 января 2006 года — генеральный директор ОАО «Объединенная хлебная компания».
2007 — 2009 — председатель правления Союза хлебопроизводителей РТ.
2009 — 2010 — член совета директоров ОАО «Татфондбанк».
2009 — 2012 — председатель совета директоров, независимый директор, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Татфондбанк».
2012-2017 гг — председатель совета директоров ОАО «ИнтехБанк».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. казань, ул. Хади Такташа, 1
- Телефон: (843) 277-96-76
- Email: souz_hleb@mail.ru
- Сайт: www.souzhleb.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018