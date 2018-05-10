Список персон

Бикчантаев Фарид Рафкатович

Культура, Общественные организации

Общая информация

Родился 21 мая 1962 года в г. Казани.

Образование:

1983 год — Казанское театральное училище, актерское отделение

1991 год — Государственный институт театрального искусства им. Луначарского, режиссерский факультет

Трудовая деятельность:

В 1980 — 1990 гг. — работа в актерской труппе ТГАТ им. Г.Камала.
С 1990 г. — преподаватель в Казанской государственной академии искусств.
В 1991 — 2002 гг. — режиссер-постановщик Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.
С мая 2002 г. — главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.
C февраля 2011 г. — председатель Союза театральных деятелей РТ, член секретариата Союза театральных деятелей РФ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 37
  • Телефон: (843) 299-43-48
  • Email: std.tatar@yandex.ru
  • Сайт: http://stdtatar.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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