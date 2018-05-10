Халитов Рим Шафикович

Общая информация

Родился 3 февраля 1945 года в д. Верхне-Новокутлумбетьево Матвеевского района Оренбургской области.

Образование:

1971 год — Казанский инженерно-строительный институт

Трудовая деятельность:



В 1962 — 1963 гг. — тракторист колхоза «Кинельский» в Оренбургской области, служба в морских частях погранвойск.

В 1971 — 1972 гг. — мастер, прораб СМУ-11 «Промстроя».

В 1972 — 1973 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ УС «Камгэсэнергострой».

В 1973 — 1974 гг. — начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки КамАЗа и г. Набережные Челны.

В 1974 — 1976 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ ПО «Камгэсэнергострой».

В 1976 — 1984 гг. — инструктор отдела нефтяной и химической промышленности Татарского обкома КПСС.

В 1984 — 1998 гг. — начальник УКСа при совете министров ТАССР.

В 1996 — 2001 гг — заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

В 1996 — 2009 гг. — начальник Главного инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан.

С 2005 г. — президент «Союза строителей РТ».

С февраля 2009 г. — президент СРО РНП «Содружество строителей РТ».

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