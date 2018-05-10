Список персон

Лисичкин Андрей Викторович

Аудит, консалтинг и юридические услуги, Общественные организации

Общая информация

Родился 3 июля 1970 года в г. Казань.

Образование:

1993 год — Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова

2009 год — Казанский государственный финансово-экономический институт

2010 год — кандидат экономических наук

Трудовая деятельность:

В 1993 — 1994 г. — стажер-преподаватель на кафедре вакуумной техники Казанского химико-технологического института.
В 1994 — 1998 гг. — инженер-программист Экспертно-аудиторской палаты Республики Татарстан.
В 1998 — 2004 гг. — генеральныё директор аудиторско-консалтинговой группы «Аудит и консалтинг» (АИКО).

С 2004 г. — генеральный директор ООО «Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга» (АКЦЕПТ).

С 2012 г. — президент НП «Союз оценщиков Республики Татарстан».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, кабинет 412
  • Телефон: (843) 236-57-53
  • Email: info@ocenshiki-rt.ru
  • Сайт: http://ocenshiki-rt.ru/

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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