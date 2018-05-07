Калимуллин Рашид Фагимович

Общая информация

Родился 6 мая 1957 года в г. Зеленодольске ТАССР.

Образование:

1985 год — Казанская консерватория

1987 год — аспирантура по специальности «композитор»

Владеет немецким языком.

Трудовая деятельность:



В 1987 — 1993 гг. — преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой композиции и инструментовки Казанской консерватории.

С 1989 г. — председатель Союза композиторов РТ.

В 1995 г. — секретарь Союза композиторов России.

В 1995 — 2002 гг. — директор Центра современной музыки им. С.Губайдулиной.

В 2006 — 2010 гг. — член Общественной палаты РТ.

С 2010 г. — заместитель председателя Союза композиторов России.



С декабря 2015 г. — председатель Союза композиторов России.

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