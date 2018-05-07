Шакиров Минсагит Закирович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 1 июня 1948 года в с. Лашманка Черемшанского района Татарской АССР.

Образование:

1976 год — Казанский сельскохозяйственный институт

1983 год — Саратовская высшая партшкола

Трудовая деятельность:



В 1966 — 1968 гг. — литсотрудник газеты «Дуслык» Октябрьского района ТАССР.

В 1968 — 1978 гг. — старший специалист, главный инженер машинно-мелиоративной станции Черемшанского района, начальник ПМК Минводхоза ТАССР.

В 1978 — 1981 гг. — второй секретарь Черемшанского райкома КПСС ТАССР.

В 1981 — 1983 гг. — слушатель двухгодичного отделения Саратовской высшей партийной школы.

В 1983 г. — член оргбюро по организации Новошешминского района ТАССР.

В 1983 — 1987 гг. — второй секретарь Новошешминского райкома КПСС ТАССР.

В 1987 — 1988 гг. — председатель Черемшанского райсовета.

В 1988 — 1990 гг. — первый секретарь райкома КПСС.

В 1990 — 2005 гг. — председатель Черемшанского райсовета РТ.

В 1991 — 2005 гг. — глава администрации Черемшанского района.

В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

В 2006 — 2010 гг. — глава муниципального образования «Черемшанский муниципальный район».

2010 -2017 гг. — председатель Совета муниципальных образований РТ.

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