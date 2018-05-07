Шакиров Минсагит Закирович
Общая информация
Родился 1 июня 1948 года в с. Лашманка Черемшанского района Татарской АССР.
Образование:
1976 год — Казанский сельскохозяйственный институт
1983 год — Саратовская высшая партшкола
Трудовая деятельность:
В 1966 — 1968 гг. — литсотрудник газеты «Дуслык» Октябрьского района ТАССР.
В 1968 — 1978 гг. — старший специалист, главный инженер машинно-мелиоративной станции Черемшанского района, начальник ПМК Минводхоза ТАССР.
В 1978 — 1981 гг. — второй секретарь Черемшанского райкома КПСС ТАССР.
В 1981 — 1983 гг. — слушатель двухгодичного отделения Саратовской высшей партийной школы.
В 1983 г. — член оргбюро по организации Новошешминского района ТАССР.
В 1983 — 1987 гг. — второй секретарь Новошешминского райкома КПСС ТАССР.
В 1987 — 1988 гг. — председатель Черемшанского райсовета.
В 1988 — 1990 гг. — первый секретарь райкома КПСС.
В 1990 — 2005 гг. — председатель Черемшанского райсовета РТ.
В 1991 — 2005 гг. — глава администрации Черемшанского района.
В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
В 2006 — 2010 гг. — глава муниципального образования «Черемшанский муниципальный район».
2010 -2017 гг. — председатель Совета муниципальных образований РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Батурина, 7а
- Телефон: (843) 293-60-15
- Email: smo.rt@tatar.ru
- Сайт: http://sovmo.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 07.05.2018