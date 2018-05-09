Шиллер Дмитрий Августович
Общая информация
Родился 1 февраля 1971 года.
Образование:
Школа водолазов ВМФ
Казанский институт менеджмента, экономики и систем информатизации
Российский Государственный Университет Физической Культуры и спорта (РГУФК)
Черноморское Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ).
Трудовая деятельность:
В 2005 — 2007 гг. — руководил экспедициями по подъёму и возвращению тел российских дайверов, погибших за рубежом.
В 2007 — 2009 гг. — руководил водолазными работами в научно-исследовательских и археологических экспедициях.
В 1983 — 1985 гг. — заместитель председателя Куйбышевского райпо ТАССР.
С 2010 года – председатель отделения РГО в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1
- Телефон: (843) 233-75-06
- Email: www.rgo.ru/ru/tatarstan
- Сайт: rgo.tatarstan@mail.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018