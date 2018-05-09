Список персон

Шиллер Дмитрий Августович

Общественные организации

Общая информация

Родился 1 февраля 1971 года.

Образование:

Школа водолазов ВМФ

Казанский институт менеджмента, экономики и систем информатизации

Российский Государственный Университет Физической Культуры и спорта (РГУФК)

Черноморское Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ).

Трудовая деятельность:

В 2005 — 2007 гг. — руководил экспедициями по подъёму и возвращению тел российских дайверов, погибших за рубежом.
В 2007 — 2009 гг. — руководил водолазными работами в научно-исследовательских и археологических экспедициях.
В 1983 — 1985 гг. — заместитель председателя Куйбышевского райпо ТАССР.

С 2010 года – председатель отделения РГО в Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1
  • Телефон: (843) 233-75-06
  • Email: www.rgo.ru/ru/tatarstan
  • Сайт: rgo.tatarstan@mail.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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