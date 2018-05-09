Шиллер Дмитрий Августович

Общая информация

Родился 1 февраля 1971 года.

Образование:



Школа водолазов ВМФ

Казанский институт менеджмента, экономики и систем информатизации

Российский Государственный Университет Физической Культуры и спорта (РГУФК)

Черноморское Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ).



Трудовая деятельность:



В 2005 — 2007 гг. — руководил экспедициями по подъёму и возвращению тел российских дайверов, погибших за рубежом.

В 2007 — 2009 гг. — руководил водолазными работами в научно-исследовательских и археологических экспедициях.

В 1983 — 1985 гг. — заместитель председателя Куйбышевского райпо ТАССР.

С 2010 года – председатель отделения РГО в Республике Татарстан.

Дата последнего обновления: