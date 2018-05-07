Газизов Азат Халилович

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 17 октября 1968 года в г. Казани.

Образование:

1993 год — Казанский Авиационный институт им. А.Н.Туполева (специальность «инженер-конструктор радиоаппаратуры» )

2013 год — Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ( специальность «финансы и кредит» )

Трудовая деятельность:



1985 – 1986 гг. — техник вычислительного центра Казанского Авиационного института.



1986 – 1987 гг. — слесарь – сборщик электроаппаратуры завода «Электроприбор».

1993 г. — коммерческая деятельность.

С октября 2006 г. — генаральный директор ООО «Инвест — 700».



2005 — 2012 гг. — руководитель аппарата Совета по экономической политике и развитию предпринимательства при Главном Федеральном инспекторе по РТ.

2005 — 2009 гг. — член экспертного Совета по аудиту эффективности Счетной палаты РТ.

2007 г. — председатель Татарстанского РО «ОПОРА РОССИИ».

2009 г. — член общественного Совета при Прокуратуре РТ.

2009 г. — член общественного Совета при МВД РТ.

2010 — 2012 гг. — советник президента «ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам участия предпринимателей в местном самоуправлении.

2010 г. — руководитель Комитета по взаимодействию с политическими партиями «ОПОРЫ РОССИИ».

С 2011 г. — член Правления ТПП.

С 2012 г. — вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями.

С 2013 г. — член Центрального штаба ОНФ. Координатор Центра общественного мониторинга экологии и леса.

С 2013 г. — член Правления фонда развития интернет инициатив. Председатель инвест комитета ФРИИ.

С 2014 г. — председатель Общественного Совета при Уполномоченном при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

В ноябре 2016 года избран председателем правления общероссийского объединения работодателей «Союз производственных компаний и предпринимателей России».

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