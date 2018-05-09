Список персон

Ихсанов Искандер Эрикович

Аудит, консалтинг и юридические услуги, Общественные организации

Общая информация

Образование:

Казанская государственная сельскохозяйственная академия (специальность «Бухгалтерский учет и аудит»)

Трудовая деятельность:

Бухгалтер в крестьянском хозяйстве «Тормыш».
С 2001 г. — ведущий специалист отдела реструктуризации предприятий Комитета РТ по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.
2001 год — руководитель Территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению России в Республике Татарстан.
В 2003 г. – назначен исполняющим обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению России в Республике Татарстан
В 2003 г. – избран Председателем Совета НП «СРО Гильдия арбитражных управляющих Республики Татарстан»
В 2004 г. – избран Генеральным директором НП «СРО Гильдия арбитражных управляющих Республики Татарстан»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095 г.Казань, ул.Энергетиков, 2/3 (здание Банка Город, 3-й этаж)
  • Телефон: (843) 560-27-22
  • Email: np-sro-gau@mail.ru
  • Сайт: www.gaurt.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам