Список персон

Ахметов Газинур Абдулович

Строительство, Строительные компании
Ахметов Газинур Абдулович

Общая информация

Родился 3 февраля 1965 г. в Сабинском районе ТАССР.

Образование:

Казанский строительный техникум

Казанский инженерно-строительный институт (специальность «Промышленное гражданское строительство»)

Трудовая деятельность:

С 2007 года возглавляет ООО «Ак таш»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Переулок Дуслык,8
  • Телефон: (843) 294-88-09
  • Email: oooaktash@rambler.ru
  • Сайт: www.aktash-stroy.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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