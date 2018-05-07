Список персон

Валиуллин Габдельхай Габдрахманович

Общественные организации

Общая информация

Родился 20 сентября 1955 г.р. в д. Н.Ошма Мамадышского района Республики Татарстан.

Образование:

1976 год — Харьковское пожарно–техническое училище МВД СССР (специальность «техник»)

1983 год — Высшая инженерно – техническая школа МВД СССР (специальность «Инженер противопожарной безопасности»)

Трудовая деятельность:

Пожарный пожарной части до заместителя ГО и ЧС г. Казани по противопожарной службе.

Член ВДПО с 2006 года.

С 2006 – 2012 гг. -заместитель председателя Совета ТРО ВДПО РТ – секретарь совета.

С июне 2012 года — председатель совета ТРО ВДПО РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, 12, а/я 27
  • Телефон: (843) 278-74-66
  • Email: dpo_rt@mail.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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