Валиуллин Габдельхай Габдрахманович
Общая информация
Родился 20 сентября 1955 г.р. в д. Н.Ошма Мамадышского района Республики Татарстан.
Образование:
1976 год — Харьковское пожарно–техническое училище МВД СССР (специальность «техник»)
1983 год — Высшая инженерно – техническая школа МВД СССР (специальность «Инженер противопожарной безопасности»)
Трудовая деятельность:
Пожарный пожарной части до заместителя ГО и ЧС г. Казани по противопожарной службе.
Член ВДПО с 2006 года.
С 2006 – 2012 гг. -заместитель председателя Совета ТРО ВДПО РТ – секретарь совета.
С июне 2012 года — председатель совета ТРО ВДПО РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, 12, а/я 27
- Телефон: (843) 278-74-66
- Email: dpo_rt@mail.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018