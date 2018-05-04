Хабибуллин Альберт Галимзянович

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Татарстанского регионального отделения ВСМС

Родился 2 августа 1958 года в п. Бавлы Бавлинского района ТАССР.

Образование:

1977 год — Коммунально-строительный техникум

1992 год — Казанский инженерно-строительный институт ( специальность «промышленное и гражданское строительство» )

2000 год — Казанская сельскохозяйственная академия ( специальность «экономика и управление АПК» )

Трудовая деятельность:





В 1977 г. — мастер ремонтно-строительного управления треста «Башремстрой».

В 1977 — 1979 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1980 — 1981 гг. — старший инженер МОКСа Управления сельского хозяйства.

В 1981 — 1984 гг. — начальник МОКСа Управления сельского хозяйства и продовольствия.

В 1986 — 1987 гг. — заместитель председателя Бавлинского районного агропромышленного объединения ТАССР.

В 1987 — 1989 гг. — начальник межхозяйственной строительной организации «Ленагрострой».

В 1989 — 1992 гг. — заместитель председателя исполкома Бавлинского районного Совета народных депутатов

В 1992 — 2001 гг. — заместитель главы администрации по строительству, по экономике, по городу администрации Бавлинского района и г. Бавлы.

В 2001 — 2005 гг. — начальник отдела инфраструктурного развития Министерства экономики и промышленности РТ.

В 2005 г. — глава администрации Бавлинского района и г. Бавлы.

В 2006 — 2014 гг. — глава, председатель Совета муниципального образования «Бавлинский муниципальный район».

С сентября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

С ноября 2014 г. — председатель Татарстанского регионального отделения ВСМС.

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