Саттаров Нурулла Гарифулович
Общая информация
Родился 1 мая 1963 года
Образование:
Свердловский юридический институт (судебно-прокурорский факультет),
Трудовая деятельность:
В 2002–2007 — ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «Запсибгазпром» советником генерального директора, начальником управления антикризисной политики.
В настоящее время председатель Высшего наблюдательного совета ООО «ЕвроСибОйл».
Общественная работа
С 2003 г. — президент Федерации бокса студентов России.
С 1998 по 2007 г. — член исполкома Федерации бокса России.
С 2009 г. — член исполкома Российского студенческого спортивного союза «Буревестник» (в настоящее время — вице-президент).
С 2010 г. — председатель Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям.
С 2011 г. — президент Ассоциации бокса студентов Европы.
С 2012 г. — член президиума Исполкома Всемирного конгресса татар.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, РТ,г.Казань, ул. Н. Ершова 1, Бизнес-Центр, ком. 677
- Телефон: (843) 279-34-97
- Email: vatp_kazan@mail.ru
- Сайт: www.tat-business.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018