Список персон

Саттаров Нурулла Гарифулович

Промышленность, Общественные организации

Общая информация

Родился 1 мая 1963 года

Образование:

Свердловский юридический институт (судебно-прокурорский факультет),

Трудовая деятельность:

В 2002–2007 — ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «Запсибгазпром» советником генерального директора, начальником управления антикризисной политики.

В настоящее время председатель Высшего наблюдательного совета ООО «ЕвроСибОйл».

Общественная работа

С 2003 г. — президент Федерации бокса студентов России.

С 1998 по 2007 г. — член исполкома Федерации бокса России.

С 2009 г. — член исполкома Российского студенческого спортивного союза «Буревестник» (в настоящее время — вице-президент).

С 2010 г. — председатель Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям.

С 2011 г. — президент Ассоциации бокса студентов Европы.

С 2012 г. — член президиума Исполкома Всемирного конгресса татар.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, РТ,г.Казань, ул. Н. Ершова 1, Бизнес-Центр, ком. 677
  • Телефон: (843) 279-34-97
  • Email: vatp_kazan@mail.ru
  • Сайт: www.tat-business.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам