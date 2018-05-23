В Уфе завершились I Открытые Евразийские юношеские игры боевых искусств

В Уфе завершились I Открытые Евразийские юношеские игры боевых искусств. В течение четырех дней на 14 площадках уфимского Дворца спорта и стадиона «Динамо» проходили эти соревнования.

Как сообщили в пресс-службе Башкирского отделения Российского Союза боевых искусств, в Играх приняли участие 5 000 спортсменов из стран восточной Европы и Азии — Абхазии, Анголы, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Донецкой народной республики, Латвии, Литвы, Южной Кореи, а также участники более чем из 60 регионов России. Было разыграно 3 000 медалей.

Общекомандные места по странам-участницам распределились следующим образом: на первом месте Россия, на втором — Казахстан, на третьем — Узбекистан.

Среди регионов России безоговорочную победу одержала Республика Башкортостан.

На церемонии закрытия Игр была представлена гала-программа с международным профессиональным бойцовским шоу «Combat Ring XXV».



