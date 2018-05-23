Польская писательница Ольга Токарчук стала лауреатом Букеровской премии 2018 года

Польской писательнице Ольге Токарчук была присуждена Международная Букеровская премия 2018 года за роман Flights. Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

Церемония вручения прошла в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Победитель премии получает приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, которая делится между автором и переводчиком произведения на английский язык.



Букеровскую премию вручают с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества.



В 2017 году Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo.



Напомним, что лауреатом Нобелевской премии 2017 года стал Кадзуо Исигуро.