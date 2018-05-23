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Польская писательница Ольга Токарчук стала лауреатом Букеровской премии 2018 года

05:27, 23.05.2018
Польская писательница Ольга Токарчук стала лауреатом Букеровской премии 2018 года
Фото: ru.wikipedia.org / Mariusz Kubik

Польской писательнице Ольге Токарчук была присуждена Международная Букеровская премия 2018 года за роман Flights. Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

Церемония вручения прошла в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Победитель премии получает приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, которая делится между автором и переводчиком произведения на английский язык.

Букеровскую премию вручают с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества.

В 2017 году Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo.

Напомним, что лауреатом Нобелевской премии 2017 года стал Кадзуо Исигуро.

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