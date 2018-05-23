Новые серии «Ералаша» снимут к ЧМ-2018

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В новом сезоне юмористического журнала «Ералаш» по крайней мере семь серий посвятят предстоящему чемпионату мира по футболу-2018. Всего в сезоне запланировано до 50 серий.



В студии отметили, что набор юных актеров, готовых сняться в продолжении легендарного тележурнала, продолжается. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в кадр попадут как знаковые футбольные объекты, такие как стадион «Санкт-Петербург», так и рядовые футбольные поля, трибуны и раздевалки.

Ранее стало известно, что американский актер Уилл Смит и музыкант Ники Джем запишут официальную песню чемпионата мира по футболу-2018.

